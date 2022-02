NATO, USA und Deutschland – "deeskalierende Friedensstifter"?

Die fortdauernden Rufe nach "Deeskalation" sollten den Eindruck erwecken, die Kräfte „des Westens“ würden alles dafür tun, einen Krieg zu verhindern. Die Wirklichkeit straft sie Lügen.

Es war der letzte US-Präsident Donald Trump, der einseitig wichtige Abrüstungsverträge zwischen den USA und Russland aufkündigte: Die INF-Verträge über die Vernichtung aller boden-/landgestützten Flugkörper mit mittlerer und kürzerer Reichweite genauso wie den "Open Skies"-Vertrag zu unbewaffneten Überwachungsflügen über gegnerischem Territorium.

Putin forderte bei mehreren Gesprächen von der US-Regierung, den Beitritt ehemaliger Sowjetrepubliken zur NATO zu blockieren und auf jede militärische Zusammenarbeit mit ihnen zu verzichten. US-Präsident Joe Biden hatte dafür nur Hohn und Spott übrig. Sieht so "Deeskalation" aus?

Am 22. Januar besuchte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht in Litauen den von der Bundeswehr geführten NATO-Gefechtsverband. Sie erklärte: „Wir als Deutschland sind bereit, auch weiter uns zu engagieren, weitere Kräfte zu Land, zu Wasser und in der Luft zu entsenden. Wir sind gerade dabei, das intensiv zu prüfen.“ Am nächsten Tag wurden die Truppen von 550 auf 900 Soldatinnen und Soldaten aufgestockt. Ein klarer Fall von "Deeskalation"!

Abgesehen davon hat die NATO entgegen ihrer Selbstdarstellung nie defensiven Charakter gehabt, sondern war seit ihrer Gründung 1949 ein aggressives Militärbündnis, zunächst gegen die damals noch sozialistische Sowjetunion gerichtet, später gegen die sozialimperialistische Supermacht Sowjetunion. Nach deren Zusammenbruch folgte eine Phase der Ausrichtung auf internationale Interventionskriege in Krisenstaaten und solchen, die sich der bedingungslosen Öffnung für das internationale Finanzkapital verweigerten. 1998 begann die NATO einen völkerrechtswidrigen Angriff auf Jugoslawien - führend unterstützt von der damaligen SPD/Grünen-Bundesregierung. So viel zu den Sprüchen, es gäbe jetzt erstmals seit 70 Jahren einen Krieg in Europa.

Die neue NATO-Doktrin sieht die Konzentration der Kräfte gegen die rivalisierenden und aufstrebenden neuimperialistischen Mächte Russland und China vor, wozu sie mehr und mehr Truppen bereits vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs nach Osteuropa verlagerte. Das Gerede von Deeskalation und Verhandlungsbereitschaft sollte und soll vor allem davon ablenken, dass die hauptsächliche Aggression weltweit seit Jahren von NATO, USA und EU ausgeht und die USA weiterhin der Hauptkriegstreiber auf der Welt ist.

Selbstverständlich ist auch der Überfall Russlands auf die Ukraine ein aggressiver, auf die Ausdehnung des eigenen Machtbereichs zielender Akt.

Sofortige Auflösung der NATO und aller imperialistischen Militärbündnisse!