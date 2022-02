Nein zum imperialistischen Teilungskrieg in der Ukraine

Russland, hinter dem China steht, hat mehr als Hunderttausend Soldaten, ausgestattet mit modernster Technik und schweren Waffen, an den Grenzlinien der Ukraine stationiert. Die Ukraine und Georgien beantragten 2008 die NATO-Mitgliedschaft. Russland hingegen bezeichnete die Aufnahme der Ukraine in die EU als Angriff auf seine eigenen Interessen und signalisierte, dass es in die Ukraine einmarschieren würde, wenn die NATO der Mitgliedschaft zustimme.

Andererseits tätigt der US-EU-Block seit vielen Jahren militärische Investitionen in diesen Ländern, da er die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens für sicher hält. Denn diese beiden Länder nehmen aufgrund ihrer Position einen sehr wichtigen Platz ein, wenn es darum geht, die Märkte der imperialistischen Mächte zu erweitern. Zumal Russlands Gasleitung über die Ukraine in europäische Länder verzweigt ist, wollen europäische Länder, insbesondere Deutschland, diesen Ort unter ihrer Kontrolle halten. Dafür wollen sie die Ukraine von Russland trennen und unter ihre eigene Kontrolle bringen.

Lasst uns den vereinten Kampf gegen den Krieg stärken, um die Geschwisterlichkeit der Völker gegen den Invasionsversuch Russlands und die Kriegstreiberei der USA erfolgreich zu verteidigen. Die Spannung zwischen den imperialistischen Blöcken in einen Konflikt umzuwandeln, wird einen neuen Weltkrieg entfachen. Ein solcher Krieg würde große Zerstörung für Mensch und Natur bedeuten.



NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verteidigt die Ukraine und behauptet, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sei ein „Recht auf Selbstbestimmung“. Während jedoch die Türkei, eines dieser NATO-Länder, das Selbstbestimmungsrecht der Kurden ständig mit Füßen tritt, die Kurden systematisch abschlachtet und in ihr Land eindringt, kommt das der NATO nie in den Sinn. Als die Türkei am 1. Februar Rojava, Mexmur und Şengal bombardierte und dutzende von Zivilisten tötete, fiel Stoltenberg nicht das Recht auf Selbstbestimmung ein. ...

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung