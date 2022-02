Privatisierung des Nickelunternehmens Larco

Larco besitzt Minen auf Euböa, im nordgriechischen Kastoria und nahe Larymna auf dem Festland gegenüber von Euböa. Seit dem Jahr 2000 beträgt die jährliche Nickelproduktion ca. 18.000 Tonnen. Die griechische Regierung veröffentlicht seit Jahren keine konkreten Förderzahlen. In einer großen Fabrik in Larymna erfolgt auch das Einschmelzen des geförderten Erzes und seine Verarbeitung. Zu Larco gehören auch ein eigener Hafen zur Verschiffung der Produkte und eine Mine in Servia bei Kozani, um Braunkohle für die Nickelproduktion zu fördern. 1970er und 1980er Jahren wurden auch 300 Wohnungen gebaut.

Larco soll an Investoren verkauft werden

Mehr als 85% des gewonnenen Nickels wird – nach seiner Verarbeitung zu Ferronickel – für die Produktion von Edelstahl verwendet. Es wird auch für die Batterieproduktion benötigt, dafür werden bislang ca. 5% verwendet, durch die wachsende Nachfrage im Zuge der Elektromobilität wird diese Verwendung allerdings stark wachsen. Larco rechnet sich zu den fünf größten Produzenten von Ferronickel weltweit. Der griechische Staat ist Eigentümer des Nickel-Werkes Larco. Larco soll an Investoren verkauft werden und dazu wurden erstmal 1080 Arbeiter entlassen, und damit werden sie auch die 300 Werkswohnungen verlieren.

Larco-Arbeiter haben lange Kampferfahrungen

Die Larco-Arbeiter haben eine lange Geschichte des Kampfes. Sie werden Verkauf und Entlassungen nicht kampflos hinnehmen. Die harten und unmenschlichen Arbeitsbedingungen bei Larco sind in ganz Griechenland bekannt. Bis 1992 ereigneten sich in dem Werk 34 tödliche Unfälle. Noch sehr lebendig ist der Streik vor 40 Jahren, der erfolgreich endete. Sie hatten mitten im Winter, am 27. Januar, begonnen, und endeten im Frühjahr, am 10. Mai 1977. 110 Tage kämpferische Entschlossenheit und Klassensolidarität. Es waren 1200 Arbeiter im Winter täglich unterwegs. Die Einwohner von Larymna organisierten die Solidarität. Die Arbeiter bei Nea Kokkino in Theben führten einen Solidaritätsstreik durch.

Letzten Sonntag Großkundgebung in Larymna - Stimmen von Kollegen

Bei einer Großkundgebung in Larymna am letzten Sonntag gegen die Entlassungen zeigten die Arbeiter deutlich, dass sie nicht nachgeben wollen. An der Kundgebung beteiligten sich Arbeiter, Selbstständige, Studenten und Schüler, Frauen, viele aus Mittelgriechenland, Attika und sogar aus Thessaloniki. Aber auch Landwirte, die ihre Traktoren bei den Blockaden eine Zeit lang stehen ließen, um den kämpfenden Arbeitern und ihren Familien zur Seite zu stehen. Die große Solidarität ist überwältigend.

Dimitris, ein Arbeiter, der seit 2,5 Jahren dort arbeitet: „Mein Vater hat hier gearbeitet und ist mit 67 Jahren an Krebs gestorben, der Bruder meiner Mutter ist hier gestorben und war 32 Jahre alt. Sie wollen uns rausschmeißen? Wenn sie sich zu kommen trauen, sollen sie kommen. Wir sind entschlossen, und heute haben wir gezeigt, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir alle anderen Arbeiter auf unserer Seite haben. Wir werden den ganzen Weg gehen."

Dimitris Papageorgiou: "Sie wollen das Gold, das wir herstellen. Wen braucht Larco bei so vielen Tonnen Edelmetallen, die wir pro Monat fördern? Warum ist sie angeblich verschuldet und kann sich nicht modernisieren? Das ist inakzeptabel. Das ist ein Verbrechen und wir werden es nicht zulassen. Wir bleiben auf unseren Posten und lassen uns von der Bereitschaftspolizei oder wem auch immer aus dem Weg räumen. Sie werden das ganze Volk gegen sich haben."

Fotis Doskoris, 50 Jahre alt und Vater eines kleinen Kindes, der Arbeiter, der 2018 durch eine Explosion in einem Gießereieimer am Kopf verbrannt wurde, berichtet voller Wut: "Wir haben unsere Stücke hier drin gelassen. Ich könnte einer von Dutzenden unserer toten Kollegen sein. Sie können uns nicht wie ausgepresste Zitronen wegschmeißen. Wir können nicht akzeptieren, dass wir unter noch schlechteren Bedingungen und zu noch schlechteren Löhnen als heute für den Profit arbeiten."

Frauen, Kinder, Handwerker, Landwirte - alle sind von der Arbeitsplatzvernichtung betroffen

Neben den Arbeitern von Larco sind auch ihre Kinder betroffen. Anna, 13 Jahre alt, gehört zu den Kindern des Larymna-Gymnasiums, die das Transparent mit der Aufschrift "Larco-Arbeiter lehren uns eine Lektion fürs Leben" halten. Wie sie sagt, vertreiben sie ihre Familie aus der Siedlung. "Ich kann nicht verstehen, warum mein Vater ohne Arbeit dasteht und uns das Haus weggenommen wird. Ich fühle mich sehr schlecht. Wir werden nirgendwo mehr wohnen können. Es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie sich meine Eltern Sorgen machen. Deshalb bin ich mit den anderen Kindern, die das gleiche Problem haben, hierhergekommen. Um meine Familie und Larco zu retten. Und heute ist es sehr schön zu sehen, dass so viele Menschen uns unterstützen, und auch sie sagen, dass Larco geöffnet bleiben soll und dass meine Familie ihr Zuhause nicht verlassen muss."

Landwirt Giorgos Meletios: "Wir haben die Traktoren bei den Blockaden von Agios Ioannis in Livadia zurückgelassen und sind hierhergekommen". Meine Neffen und Nichten, meine Verwandten arbeiten hier. Schon jetzt werden die Junglandwirte ausgerottet, junge Kinder verlassen den Ort, und wenn sie das durchsetzen, was sie für Larco planen, wird der Ort verödet sein. Wenn sie privaten Eigentümern überlassen wird, werden sie die Löhne und die Arbeitsplätze für ihren Profit reduzieren, was eine Verringerung unseres mageren Einkommens bedeutet. Ob es nun an private Eigentümer übergeben oder geschlossen wird, es wird eine Katastrophe für uns sein, unser Ort wird noch mehr veröden."

Auch viele Handwerker nahmen an der Kundgebung teil. Einer von ihnen war George Tsouratakis, ein Mechaniker aus Korydallos, der sagt: "Die Entwicklung bei Larco schadet der Metallindustrie im Allgemeinen. Zu welchen Preisen und in welcher Qualität werden wir den Rohstoff demnächst bekommen? Denn heute ist sie ausgezeichnet. Das Know-how ist hier enorm. Mit dem, was die Regierung fördert, werden nur die großen Unternehmen begünstigt, und unser eigenes Aussterben wird beschleunigt. Aber wir wissen aus erster Hand, was es bedeutet, wenn einem das Haus weggenommen wird. Zwangsversteigerungen sind in unserem Land an der Tagesordnung. Jeden Tag erhalten Hunderte von uns die Zwangsvollstreckungsunterlagen aufgrund von Schulden. Unsere Solidarität mit dem Kampf der Larco-Beschäftigten ist eine Selbstverständlichkeit und wird sich noch verstärken."

Die Ehefrauen der Larco-Beschäftigten leisteten einen besonderen Beitrag zur Organisation und zur massenhaften Teilnahme an der Kundgebung und verliehen den Kämpfen der Larco-Frauen eine würdige Kontinuität. Die Frauen bildeten zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der örtlichen Schulen symbolisch eine Kette um die Kundgebung und sandten mit ihren bunten Plakaten mit Slogans eine Botschaft der Einheit und Entschlossenheit, das Leben und die Zukunft ihrer Familien zu verteidigen.

Ein Schüler, Kind eines Larco-Arbeiters "Sie kündigten unseren Vätern, unseren Müttern, unseren Onkeln und unseren Paten an, dass sie in zwei Wochen entlassen und wir aus unseren Häusern vertrieben werden. Wir, die Kinder, die Neffen, die Patenkinder der Arbeiter und die Schüler der Bezirksschulen sind hier, an der Seite aller Arbeiter, und wir kämpfen mit ihnen, erhobenen Hauptes und mit lauter Stimme, um die Ohren derjenigen zu erreichen, die es sich in ihren Sesseln bequem gemacht haben und die zynisch und gefühllos solche Entscheidungen treffen: Wir werden nicht aus unseren Häusern gehen, wir werden zusammen mit den Arbeitern unser Recht finden! Alle zusammen mit erhobenem Haupt! Wir werden für uns selbst eintreten!"

Am 26. Februar sind die Largo-Arbeiter auf dem Syntagma-Platz in Athen

Am Ende der Kundgebung wurde dazu aufgerufen, am Samstag sich in Athen vor dem Synthagma zu treffen, um den Kampf zu verstärken. Dort werden wir - die Larco-Arbeiter und die Petroleum- Arbeiter von Kavalla sein, die auch um ihre Arbeitsplätze und gegen Entlassungswellen kämpfen, die Kollegen aus dem Schiffbau und den Reparaturzonen in Piräus und die Cosco-Arbeiter. Auch viele Bauarbeitergewerkschaften mobilisieren darauf. Es werden viele Athener mitmachen und ihre Unzufriedenheit mit der Armutswelle, der hohen Inflation und den Folgen des kriminellen Umgangs mit der Pandemie auf die Straße zu bringen. Wir werden sehen, wie lange die Mitsotakis-Regierung unsere Stimme ignorieren wird!