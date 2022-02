Rabat: Tausende bei Protest gegen Preissteigerungen

Auch in Marokko sind die Preise, vor allem für Treibstoffe und für Grundnahrungsmittel, massiv gestiegen. Am Sonntag gingen dagegen Tausende auf die Straße und protestierten gegen die Regierung. In Rabat zogen die Demonstranten vor das Parlament. Sie erinnerten auch an den 11. Jahrestag des Beginns der Proteste gegen Korruption und für Demokratie. Kleinere Demonstrationen gab es auch in Casablanca und Tanger. Der starke Anstieg der Lebensmittelpreise hängt auch mit der Dürre zusammen, die die Ernten verringert.