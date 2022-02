REBELL-Flugblatt ist online

Im Bezirk Birbhum im indischen Bundesstaat Westbengalen versammelten sich am Sonntag in Deocha Pachami rund 1.000 Menschen, darunter viele Frauen, um gegen die Pläne der westbengalischen Regierung zu protestieren, in der Region eine Kohlemine zu eröffnen. Die Anwohner erklären, dass sie nicht bereit sind, die Entschädigungsangebote für die Nutzung ihres Landes anzunehmen. Von den rund 3.000 betroffenen Familien gehören mehr als 1.000 zu indigenen Gemeinschaften. Der Protest wird von einem breiten Bündnis getragen, darunter auch die CPIML Liberation.