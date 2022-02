Der REBELL in Braunschweig und Wolfsburg

Soll man den Begriff Imperialismus verwenden? Ja, man muss ihn verwenden!

Mit Empörung mussten wir in den Nachrichten hören, dass Putin die Ukraine angreift. Sofort haben die MLPD und das Internationalistische Bündnis bei uns am Ort am Mittwoch in Braunschweig und am Donnerstag in Wolfsburg Kundgebungen angemeldet, um gegen die Kriegstreiberei aller Imperialisten zu demonstrieren.

REBELL Braunschweig