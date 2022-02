Rotfüchse bauen Loren

Er berichtete uns, dass er auf der Zeche Minister Stein gearbeitet hat – 1000 Meter in der Tiefe! Kaum vorstellbar. Also sieben Sohlen tief. Als Sohle bezeichnet man im Bergbau das Höhenniveau eines Bergwerks. Und sieben Flöze. Flöze sind die Schichten / Lagerstätten unter Tage, an denen die Kohle, durch harte Arbeit, abgetragen wird.

Unter Tage wird es dann um die zehn Grad wärmer, denn pro 100 Meter wird es ein Grad wärmer. Das heißt: Manchmal war es bis zu 46 Grad Celsius und es hatte eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Er hat uns dann auch genau erklärt wozu man Loren braucht und mit uns Loren, zur Dekoration, zum verkaufen gebaut. Nach dem vielen Sägen der Räder für die Lore, sagte das Rotfuchs-Mädchen: „Jetzt werde ich noch stärker, aber ich bin schon stark!“ Denn das ging ganz schön auf die Arme und man hat gemerkt, wie viel Arbeit darin steckt, wenn man etwas selber baut. Leider waren nicht so viele Rotfüchse da. Nächstes Rotfuchstreffen geht es weiter und dann mit mehr Kindern!

Die Loren wollen wir zum Jubiläum „40 Jahre MLPD“ bauen und sie dann beim Stand von REBELL und ROTFÜCHSE beim Internationalen Pfingstjugendtreffen vom 3. bis 5. Juni und bei „40 Jahre MLPD“ vom 26. bis 28. August verkaufen. Beides kann man sich schon in seinen Kalender eintragen und bei uns Loren kaufen kommen. Ein Teil der Einnahmen geht dann an die Internationale Bergarbeiterkonferenz.