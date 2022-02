Wir haben Schilder gemalt. Auf denen stand „Rotfüchse für Frieden und Freiheit“.

Wir haben besprochen was gerade in der Ukraine los ist. Dass verschiedene imperialistische Staaten sich einen Kampf um die Ukraine liefern. Dass die NATO mit den USA vorne drann Russland von allen Seiten eingekreist haben. Auch die deutsche Regierung will keinen Frieden, auch wenn sie immer so tut. Wir Rotfüchse wollen keinen imperialistischen Krieg! Wir wollen Frieden und Freiheit!