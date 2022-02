Seoul: Paketboten wehren sich

Am 26. Februar findet das Webinar der revolutionären Weltorganisation ICOR "Die revolutionäre Frauenarbeit stärken – ICOR unterstützt die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen 2022 in Tunis!" statt. Monika Gärtner-Engel, ICOR-Hauptkoordinatorin, schreibt: "Wir haben auf unserer 4. Weltkonferenz über den Kampf der Frauen und die III. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen dieses Jahr in Tunesien diskutiert und uns verpflichtet, dass alle (nicht nur die Frauen!) dem Kampf um die Befreiung der Frau in der künftigen Arbeit Bedeutung beimessen. Ebenso, dass wir alle Kampftage durch die Webinare vorbereiten und uns austauschen über unsere Pläne und Erfahrungen. Der 8. März, der Internationale Frauentag, wurde ja von Clara Zetkin und der internationalen sozialistischen Frauenkonferenz begründet – heute ist er in der gesamten Bandbreite der Frauenbewegung eine Selbstverständlichkeit. Das ist aber oft verbunden mit einer Verfälschung im Sinne des bürgerlichen und kleinbürgerlichen Feminismus. Umso wichtiger, dass wir Revolutionäre und Revolutionärinnen uns zu Wort melden!"

Es wird arabische, deutsche, französische und spanische Übersetzungen geben.

Samstag, 26. Februar:

7 Uhr, Mexico City

8 Uhr, Bogotá, Lima

14 Uhr Berlin, Paris, Rabat, Tunis

15 Uhr, Cape Town

16 Uhr, Moskau

18.30 Uhr, Delhi

19 Uhr, Dhaka

24 Uhr, Sydney



Hier kann man am Webinar teilnehmen

Der Passcode ist: 330575