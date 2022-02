Sie meinen die Freiheit der Herrschenden

Die Regierenden sprechen davon, dass wir in einem demokratischen Land leben, wo Meinungsfreiheit herrscht – doch die Wahrheit ist, dass sie die Freiheit der Herrschenden meinen – ein feiner Unterschied.

Da ist es nicht verwunderlich, dass sie dich, liebe Gabi, und Monika und Stefan bespitzeln und wie Kriminelle überwachen lassen. Denn ihr steht mit eurem ganzen Sein für eine befreite Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung und für die Befreiung der Frau – im echten Sozialismus. Ihr seid bekennende Kommunisten und deshalb erklären sie euch zu Terroristen! Das dürfen wir nicht zulassen!

Der Frauenverband Courage steht ein für „eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, wo der Mensch und nicht der Profit im Mittelpunkt steht“ (Courage-Programm) Auch wir wurden vom Verfassungsschutz bespitzelt und in unserer überparteilichen Arbeit behindert, weil ihnen unsere vorbehaltlose Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Frauen unterschiedlicher politischer Richtung, Weltanschauung oder Religion nicht passt. Sie haben uns nicht zum Schweigen gebracht! Wir sind und bleiben aktiv für die besonderen Rechte von Frauen und gegen Diskriminierung, gegen Ungerechtigkeit in diesem kapitalistischen System in Deutschland.

Gemeinsam mit vielen anderen, demokratischen, antifaschistischen, fortschrittlichen und revolutionären Menschen ist unsere Perspektive für die Welt: Beseitigung von Hunger, Armut, Ausbeutung und Unterdrückung. Ein menschenwürdiges Leben für Frauen, Kinder, Bauern, Arbeiter, Werktätige auf der ganzen Welt. Das ist der Kampf, den wir seit Jahren führen. Und dabei ist die MLPD für uns ein wichtiger und zuverlässiger Bündnispartner.

Beim Frauenpolitischen Ratschlag 2019 in Erfurt warst du, liebe Gabi, eine der Initiatorinnen der Erfurter Erklärung „Es ist der kleinste gemeinsame Nenner…“, die bereits von vielen unterzeichnet worden ist. Der Kerngedanke ist der, dass wir gegen die faschistische Gefahr in einer breitest möglichen Einheit zusammenarbeiten müssen. Auch daran arbeiten wir gemeinsam.

Liebe Gabi, Monika, Stefan wir stehen hinter euch. Wir rufen alle demokratischen, antifaschistischen, freiheitsliebenden Menschen auf: Seid solidarisch – wehret den Anfängen!

Im Namen des Bundesvorstands von Courage

Brigitte Ziegler, Najia Afshari und Anke Nierstenhöfer

Sprecherinnen