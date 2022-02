Stimmen, Stimmung, viele Fragen

Sie wollen sich in dieser komplizierten und höchst gefährlichen Situation orientieren, austauschen und gegenseitig Rückhalt geben. Ein Krieg auch in den Köpfen. NRW-weit mobilisieren Landesregierung, bürgerliche Parteien und Vertreter der ukrainischen Regierung und Bourgeoisie zur „Solidarität mit der Ukraine“. In NRW leben 30.000 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, weitere tausende Übersiedler mit deutschstämmigen Vorfahren in der Ukraine, viele Menschen mit verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen. Ihre Sorgen um Verwandte und Freunde sind verständlich.

Die offiziell propagierte „Solidarität mit der Ukraine“ ist der Aufruf, die wirtschaftlichen und militärischen Maßnahmen von USA/NATO/EU mitzutragen. Aber Misstrauen in die Medienberichterstattung ist spürbar und ein großes Interesse, zu erfahren, was wirklich Sache ist und was man tun kann. Das Flugblatt der MLPD wurde gut genommen und mit erhobenen Daumen wurde die Kundgebung begrüßt. Rege Diskussionen an vielen Stellen.

Eine ganze Reihe Passanten nutzten das offene Mikro. Hier ihre Stimmen: „Ich bin 17 Jahre alt, meine Eltern sind aus Russland und dem Iran. Ich will weder meine Eltern, meine Verwandten oder meine Freunde im Krieg sehen.“

„Was ist dieser Imperialismus, von dem hier immer geredet wird?“, fragte eine Passantin, die bereits längere Zeit der Kundgebung folgte. Imperialismus bedeutet Krieg und Kriegsgefahr und die Frage betrifft die ökonomischen und gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten hinter dem ganzen Geschehen. Ein IT-Unternehmer, der vor 6 Wochen zuletzt in der Ukraine war, in der Stadt Lwiw (Lemberg, West-Ukraine): „Ich war in vielen der nun angegriffenen Städte selbst, auch in vielen Städten in Russland. Die Menschen wollen keinen Krieg. Wir müssen alles tun, um einen III. Weltkrieg zu verhindern. Meine Freundin ist in Lemberg. Beim Telefonieren heute habe ich im Hintergrund den Beschuss gehört. Ich bin von ganzem Herzen hier bei der Sache. Es darf nicht zum III. Weltkrieg kommen!“

Ein Student aus Wuppertal: „Ich bin mit den Gedanken bei der ukrainischen Bevölkerung. Es gibt hier kein Gut und Böse zwischen USA/NATO und Russland. Wir dürfen uns kein Beispiel nehmen an diesen Mächten. Sanktionen gegen Russland treffen vor allem die Zivilbevölkerung, damit bin ich nicht einverstanden. Wir müssen davon Abstand nehmen, irgendwelchen Kriegstreibern nachzulaufen.“

Eine Lehrerin: „Meine Schüler – um die 17 Jahre – haben Angst, zum Kriegsdienst gezogen zu werden. Sie befürchten ein Zusammengehen von China mit Russland und die Konfrontation beider mit USA/NATO. Ich bin GEW-Mitglied und die Gewerkschaften müssen Antikriegskundgebungen machen. Nicht einverstanden bin ich, wenn bei der Verlautbarung des DGB heute nur Russland angeprangert wird.“

Ein Daimler-Kollege: „Ich habe mich die letzten Tage mit einem ukrainischen Kollegen unterhalten. Einen Krieg konnten wir uns beide nicht vorstellen, Ukraine und Russland sind Brudervölker. Wir haben uns geirrt und unterschätzt, dass die Energie- und Rohstoffkonzerne Russlands oder des Westens letztlich zu allem bereit sind, um Einfluss und Profite zu sichern. Das heute ist gut – aber wir müssen viel mehr werden!“

