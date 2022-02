Teilerfolg der Leiharbeiter in Baunatal: 250 werden ein halbes Jahr verlängert

Zumindest Teile der 45.000 Mann starken NATO-Einsatztruppe NRF werden erstmals im aggressiven Einsatz verlegt. Auf dem Land, auf der See und in der Luft sollen sie in Osteuropa zum Einsatz kommen. Ohnehin geplant ist, NRF-Einheiten nach Norwegen zu entsenden – was nicht an die Ukraine, sondern an Russland grenzt. 100 Kampfflugzeuge wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärte, dass eine Kompanie der Bundeswehr in die Slowakei verlegt wird. Insgesamt stehen in diesem Jahr 13.700 deutsche Soldaten für die schnellen Einsatzkräfte der NATO zur Verfügung.