Textilarbeiter fordern Lohnerhöhungen

Am 23. Februar hätte die Rote Armee - die Rote Arbeiter- und Bauernarmee - ihren 104. Geburtstag gefeiert. Sie schützte die junge Sowjetunion gegen die imperialistischen Überfälle 1918 bis 1920. Und sie trug mit circa 6,2 Millionen Toten und bis zu 25 Millionen Verwundeten und Vermissten die Hauptlast bei der Befreiung Europas vom Hitler-Faschismus. Offiziell beerdigt wurde sie 1990 / 1991 und großteils in russische Streitkräfte umbenannt. Ihren fortschrittlichen und revolutionären Charakter hatte sie aber bereits früher verloren, 1956 ausgehend von dem Putsch einer neuen Bourgeoisie auf dem XX. Parteitag der KPdSU. In der Folge beteiligte sie sich an den sozialimperialistischen und völkerrechtswidrigen Invasionen in der Tschechoslowakei (1968) und in Afghanistan (1979). Ihre heldenhaften Opfer für den Sozialismus / Kommunismus werden trotz des späteren Verrat unsterblich bleiben.