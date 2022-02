Berlin, Demonstration „ Freiheit für Özalan!“ am 12. Februar

Unterstützung des kurdischen Befreiungskampfes ist kein Terrorismus, sondern voll gerechtfertigt.

Wir, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Demonstration für die sofortige Freilassung von Abdullah Öcalan am 12. Februar in Berlin, erklären: