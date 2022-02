Videoteam und Foto-Redaktion der „Roten Fahne“ bitten um Filme und Bilder

Im Iran gingen am Wochenende in mehr als 100 Städten Lehrer und Lehrerinnen auf die Straße und protestierten gegen die Verzögerungen bei der Lohn- und Rentenreform. Seit Monaten gibt es Proteste mit dem Ziel, ein gerechteres Entlohnungssystem durchzusetzen und die Renten der Lehrkräfte an die der anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst anzupassen. In Teheran wurde vor dem Parlament demonstriert, ebenso in den Provinzhauptstädten Isfahan, Shiraz und Mashhad. Auf den Demonstrationen wurde auch die Freilassung inhaftierter Kollegen gefordert. Die Polizei nahm bei den Protesten am Wochenende mindesten 15 Demonstranten fest.