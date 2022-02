ICOR: Wir solidarisieren uns mit den Arbeitern der Ukraine

"An unsere Genossen in der Ukraine und Russland,



... wir sprechen euch im Namen der ICOR-Europakoordinatoren die volle Solidarität in dieser komplizierte Lange der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den USA/Nato und Russland aus. Es ist ein ungerechter Krieg von beiden Seiten! Wir stehen an eurer Seite, an der Seite aller friedliebenden Menschen in euren Ländern. Wir sind von ganzem Herzen bei euch!



Und wir stehen selbstverständlich zur Verfügung, wenn ihr in der komplizierten Auseinandersetzung Hilfe und Unterstützung braucht.

Mit herzlichen proletarischen Grüßen"

Die Genossinnen und Genossen des KSRD antworteten darauf:

"Vielen Dank! Ja, es sind harte Zeiten. Gewöhnliche Menschen sterben jede Stunde, buchstäblich. Noch haben wir Strom und Internet, aber die können jederzeit verschwinden. Und vor ein paar Stunden haben Eindringlinge das ehemalige Kraftwerk von Tschernobyl eingenommen - wir können uns nicht vorstellen, was sie damit vorhaben. Dort befindet sich ein großes Atommülllager.

Aber wir bleiben im Geiste stark, denn wir sind proletarische Kämpfer.



Herzliche Grüße!"