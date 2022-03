"Bei mir hat es nicht geklappt ..."

"Ich hätte gerne 10.000 Euro". Die ernüchternde Antwort des Angestellten: Das gibt ihr Konto nicht her! Ich insistiere und fordere die Auszahlung aus meinem Sondervermögen. Der Angestellte verwundert: Welches Sondervermögen? Ich schon leicht genervt: "Schauen sie keine Nachrichten? Halt so wie der Kanzler Scholz, der rüstet die Bundeswehr doch auch mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden auf."

Jetzt endlich versteht mich der Mann am Schalter, aber überrascht nunmehr mich. Das sei gar kein Vermögen im eigentlichen Sinn, sondern streng genommen Schulden. "Ach so, wenn man nicht Schulden sagen will, nennt man das Sondervermögen? Gut wie auch immer, aber bekomme ich meine 10.000 Euro jetzt?" Nein, tut ihm leid. Mein letzter Versuch: "Und wenn ich zum Beispiel für einen Teil des Geldes Waffen kaufe oder in einen Selbstverteidigungskurs investiere?"

Die Antwort bleibt nein. Tja Bundesregierung müsste man sein. Jetzt erwacht beim Angestellten doch noch der politische Verstand und er erklärt: Wahrscheinlich nennt man es Sondervermögen, weil es ja akkurat abgedeckt ist: mit unseren Steuergeldern.