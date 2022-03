Berührender und mutiger Protest eines russischen VW-Arbeiters gegen den Krieg

„In Moskau finden massive Antikriegsproteste statt. Teilnehmer dieser Proteste werden geschlagen, festgenommen… . Meine ganze Umgebung und ich sind Russen und wir betrachten das ukrainische Volk als brüderliches Volk. Und wir sind schockiert über das, was in der Ukraine passiert. Kolleginnen und Kollegen, glauben sie nicht, dass alle Russen den Krieg unterstützen. Es ist nicht unsere Entscheidung und nicht unsere Wahl. Ich weiß, dass ich diesen Job höchstwahrscheinlich bald verlieren werde. Und vielleicht verliere ich bald meine Freiheit. Ich habe die Gelegenheit genutzt, meine Meinung zu äußern, solange ich kann. Leute wie ich sind in der Mehrheit. Glaube sie mir, die Russen wissen sehr gut, wie schrecklich Krieg ist. Nicht-behördlich genehmigte Protestaktionen sind in unserem Land verboten. Und jetzt werde ich ins Zentrum von Moskau gehen, um einen Spaziergang zu machen.“

Dutzende VW-Beschäftigte kommentierten diese berührende Nachricht aus Russland mit Grüßen der Solidarität. Wir hannoverschen VW-Kollegen haben höchste Achtung vor unserem mutigen Kollegen! Obwohl er um seine Freiheit bangt, protestiert er gegen den ungerechten Krieg seiner „eigenen“ Regierung. Daran sollten wir alle uns ein Beispiel nehmen, und auch gegen die Kriegstreiberei der westlichen NATO-Regierungen protestieren.

Die Sorge vor einem Krieg mit atomaren Waffen treibt heute alle Kollegen um. Egal, welche Regierung die erste ist – es wird keine Gewinner geben, denn wir haben nur eine Erde! Dagegen gilt es aufzustehen - über alle Ländergrenzen hinweg, gegen alle Regierungen, die Aufrüstung und Machtinteressen betreiben – wir in Deutschland gegen die deutsche Bundesregierung und die EU.