Bielefeld: Infostand unter dem Motto "Hände weg von der Ukraine!"

An diesem ersten sonnigen Wintersamstag am 26. Februar strömen die meisten Passanten in die Einkaufsmeile, um zu shoppen oder den Nachmittag zu genießen. Coronamüde und schlechter Nachrichten überdrüssig nahmen zunächst nur wenige Passanten unsere Flugblätter. Der Krieg ist zurück – mit all seinen Bildern und Gefühlen.

Dennoch wird unser Stand mit dem Direktkandidaten für unseren Wahlkreis Bielefeld II wahrgenommen. Manch einer lauscht aus einiger Entfernung den engagierten Kurzreden am Offenen Mikrofon. Und einige Fussgänger bleiben stehen, stellen Fragen - z.B. zur revolutionären Weltorganisation ICOR. Unsere Plakataufsteller „Gegen jede imperialistische Aggression!“ sowie „Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!“ fordern heraus, bieten Stoff zur Diskussion. Trotz z.T. unterschiedlicher Haltungen sind es solidarische Auseinandersetzungen, die zur weiteren Beschäftigung mit dem Internationalistischen Bündnis und der MLPD einladen.

Mehrere Leute unterstützen den Direktkandidaten mit ihrer Unterschrift und es gab ein freudiges Wiedersehen mit Mitgliedern der Wählerinitiative, die sich pandemiebedingt monatelang nicht gesehen hatten.