Der mühsame Weg zur Arbeit, oder: Von einem, der auszog, um mit der Arbeit zu beginnen

Erst Mal steht in ihren Papieren, dass ihnen das arbeiten nicht gestattet sei. Dass es davon auf Antrag Ausnahmen gibt, wissen viele nicht. Aber auch wenn sie es wissen, ist es ein mühevoller Weg. Unser Freund hat sich auf diesen Weg gemacht:

Auf den Aufruf des Freundeskreises hin flatterte ein Hinweis ins Postfach, dass Reinigungskräfte für ein Krankenhaus gesucht werden - zum Informationsgespräch sollte man sich anmelden, wegen Corona. Also - eine E-Mail zur Anmeldung schreiben; einen Termin bei der nächstgelegenen Teststation vereinbaren, um rechtzeitig den vorgeschriebenen Test zu machen. Das heißt: Online-Formulare ausfüllen - natürlich auf Deutsch, Fahrpläne studieren, um überall pünktlich zu erscheinen... . Das Informationsgespräch verlief positiv, er wurde erneut eingeladen und hinterließ einen so guten Eindruck (weil er immer so pünktlich war!), dass er eine Zusage bekam. Alles geritzt, sollte man denken - aber da begann es erst, wirklich kompliziert zu werden: Der künftige Arbeitgeber würde für ihn die Arbeitserlaubnis beantragen - wieder waren Fragen zu beantworten. Dann sollte er warten. Zwischenzeitlich wurde er in seiner Unterkunftskommune zum Deutschkurs aufgefordert und war verwirrt: Wenn er nicht hinginge, wurden Leistungskürzungen angedroht, aber er würde ja nicht zur Schule gehen können, wenn er arbeitet!

Mein Rat: Erstmal hingehen und wenn die Arbeit dann in trockenen Tüchern ist, dort Bescheid sagen, warum er nicht mehr kommen kann. Schließlich Post - auf Amtsdeutsch wurde er aufgefordert einen Termin bei der Behörde zu machen, um in seinen Ausweis die Arbeitserlaubnis einzutragen. Inzwischen war der ursprünglich vereinbarte Termin zur Arbeitsaufnahme schon verstrichen - also beim künftigen Arbeitgeber Bescheid sagen, dass die Erlaubnis so spät kam und auch bei der Behörde kein früherer Termin zu kriegen war. Der Arbeitgeber war geduldig, vereinbarte einen neuen Termin am 1. März zur Arbeitsaufnahme. Alles gut jetzt, sollte man denken - aber nein: Jetzt flatterte von der Behörde ein Brief ins Haus, dass seine Leistungen zum 1. März eingestellt würden, da er ja eine Arbeitserlaubnis bekommen habe. Und er solle umgehend seinen Arbeitsvertrag und seine Lohnabrechnung vorlegen! Die wird er ja aber erst am 1. März bekommen.

Also noch ein Antrag - diesmal auf Überbrückungsgeld. Wie soll ein Flüchtling diesen Hürdenlauf schaffen, ohne eine ganze Armada von wohlwollenden Helfern? Um unsere Flüchtlingsfreunde zu unseren Kollegen zu machen braucht es langen Atem und Hilfe von Unterstützern, die sie anfangs begleiten, um nicht zu scheitern. Ein Hinweis auf eine freie Stelle ist nur der allererste Schritt!