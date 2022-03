Die Verleumdungen Stalins durch den Antikommunisten Piper

Zwei Lügen in einem Satz: Die Hauptlast des 2. Weltkriegs hatte mit Millionen Toten und grenzenlosen Opfern die Sowjetunion getragen. Sie war es, die von Hitlerdeutschland überfallen worden war. Und für den Sieg über den Faschismus leistete die Sowjetunion den Hauptbeitrag. Das weiß Herr Piper. Und dafür, was Stalin gesagt habe, bringt er keinerlei Beleg. Stattdessen besteht seine Beweisführung in der Wiedergabe der Aussage eines amerikanischen Diplomaten George Kennan, Stalin sei „der letzte einer Folge grausamer und verschwenderischer Herrscher Russlands gewesen."

Tatsächlich sagte Stalin in einer Rede am 9. Februar 1946: "Die Sache ist nämlich die, daß die ungleichmäßige Entwicklung der kapitalistischen Länder im Laufe der Zeit gewöhnlich zu einer jähen Störung des Gleichgewichts innerhalb des Weltsystems des Kapitalismus führt, wobei die Gruppe der kapitalistischen Länder, die sich mit Rohstoffen und Absatzmärken für weniger gut versorgt hält, gewöhnlich Versuche unternimmt, die Lage zu ändern, und die ‚Einflußsphären’ zu ihren Gunsten neu aufzuteilen - und zwar durch Anwendung von Waffengewalt. Das Ergebnis ist die Spaltung der kapitalistischen Welt in zwei feindliche Lager und der Krieg zwischen ihnen." (Stalin Werke Band 15, Seite 37, Rede in der Wählerversammlung seines Wahlbezirks in Moskau).

Diese Einschätzung der Ursachen der Kriege in den Gesetzmäßigkeiten des Imperialismus bestätigt sich in unseren Tagen eindrücklich. Es war nicht Stalin, sondern der US-Imperialismus, der einen aggressiven und antikommunistischen Kurs einschlug. Ziel war die Isolierung der Sowjetunion, die gestärkt aus dem II. Weltkrieg hervorgegangen war. Ein sozialistisches Lager war entstanden. Die USA wollten die alten reaktionären kapitalistischen Verhältnisse wiederherstellen, und die fortschrittliche Bewegung in Westeuropa aufhalten. Dafür wurde das Potsdamer Abkommen gebrochen, und der neudeutsche Imperialismus als Juniorpartner des US-Imperialismus und Bollwerk gegen den Sozialismus aufgebaut.

Es war die damals sozialistische Sowjetunion, die an der Spitze der weltweiten Bewegung gegen Imperialismus und Kriegsgefahr, gegen die Atombewaffnung und gegen die Spaltung Deutschlands und für die Verwirklichung des Potsdamer Abkommens stand. Das können auch die Lügen eines Piper nicht vergessen machen.