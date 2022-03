Finanzminister Lindner möchte, dass "wir alle den Krieg gemeinsam finanzieren"

Finanzminister Christian Lindner erklärte der Bevölkerung am 1. März im Morgenmagazin erstmal genau, was das Ziel ist, damit jeder Bescheid weiß: „Unser Ziel, auch mein Ziel ist, dass wir im Laufe dieses Jahrzehnts eine der handlungsfähigsten, schlagkfäftigsten Armeen in Europa bekommen, eine der am besten ausgerüsteten Armeen Europas, weil das der Bedeutung Deutschlands, unserer Verantwortung in Europa entspricht.“ Deutschland ist Kriegspartei. Aufrüsten bedeutet Krieg. Ist das das Ziel der Arbeiterfamilien, der überausgebeuteten Krankenschwester, der Jugend oder armer Rentner? Allein in den letzten Tagen haben in Deutschland ca. 800.000 Menschen gegen diesen Krieg demonstriert. Das spricht eine andere Sprache, Herr Lindner: Unser Ziel ist Frieden!

Die haben es halt alle noch nicht kapiert, denkt sich Herr Lindner. Das Ziel ist, die Bedeutung des imperialistischen Deutschland in der Welt auzusbauen. Dafür findet er Wege und Mittel. Was für die Lebenslage der Massen bisher an Geld fehlte, wird jetzt mit einem Schlag möglich, ganz flexibel: Die Regierung richtet mal eben „ein Sondervermögen ein“. Geld, was nicht da ist, ein „Sondervermögen“ zu nennen, ist allein schon genial. Das kann man dem Energieversorger ja erklären, dass man die Rechnung schon bezahlen werde, man müsse nur eben erst ein „Sondervermögen einrichten“. Egal, zurück zu Herrn Lindner: „Damit wirklich klar ist, dass wir aus diesem Fond nur die Stärkung Bundeswehr finanzieren.“ Und weil ja nun mal „im normalen jährlichen Haushalt die Schuldenbremse gilt“, „müssen wir dort jetzt wirklich mit jedem Euro sorgfältig umgehen und genau überlegen, was leistbar ist und was nicht. Denn (…): nicht ich bezahle das, sondern Sie, die Zuschauerinnen und Zuschauer bezahlen das und deren Belastungsfähigkeit dürfen wir nicht überfordern.“

Wenn das keine soziale Ader ist! So nett, die Bevölkerung nicht zu überfordern. Da möchte man doch gleich sein Erspartes in die Waagschale werfen und auch gerne auf den 12-Euro-Mindestlohn oder die Rentenerhöhung verzichten. Wen interessieren schon angesichts Aufrüstung und Waffenlieferungen einer wahrhaftigen Kriegspartei wie der BRD so popelige Belange wie bezahlbare Mieten, massiv gestiegene Heizkosten oder dass am Ende des Monats der Kühlschrank leer bleibt?

Warum fordert uns Finanzminister Lindner nicht gleich auf: „Sie sollten arbeiten und hungern für den imperialistischen Krieg!“ Ach so, das würde wäre ja dann noch zu eindeutig.

So werden denn auch die ständigen, eindeutigen Nachfragen von Moderator Michael Strempel „Wir müssen dafür an anderer Stelle einsparen. An welcher? ... Kurz: Einschnitte woanders denn noch nötig? ... Wo denn konkret gespart werden muss?“ – nicht weiter beantwortet. Das ist für einen Herrn Finanzminister Lindner doch irrelevant – geklärt ist auf jeden Fall in Richtung Bevölkerung: "Nichr alles was wünschbar ist, kann sofort kommen."