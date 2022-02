Für den Frieden auf die Straße gehe ich als Mitglied der MLPD seit Jahrzehnten. Gegen den Vietnamkrieg der USA, gegen die Besetzung Afghanistans durch die Sowjetunion 1979, gegen die NATO-Raketenstationierung 1983, gegen die beiden Irak-Kriege, gegen den Einsatz deutscher Truppen in Afghanistan … .

Der jetzige Krieg ist ein ungerechter Krieg von allen Beteiligten. Ob von dem besonders aggressiven neuimperialistischen Räuber Russland unter Putin oder von der USA, die mit der NATO-Osterweiterung ihre Stellung als einzige Supermacht mit allen Mitteln verteidigen wollen. Die Gefahr eines Weltkrieges droht.

Heute sollen die Interessen des deutschen Imperialismus nicht am Hindukusch, sondern mit Lieferung von Waffen in der Ukraine verteidigt werden. Seit wann ist die Verlegung deutscher Truppen nach Litauen und Rumänien in einer akuten Kriegsgefahr „deeskalierend“? Diese Regierungspolitik kann kein Friedensfreund unterstützen.

Deshalb

Russland und USA / NATO: Hände weg von der Ukraine! Schluss mit den russischen Bombardements und Truppeneinmarsch!

Rückzug aller deutschen Truppen aus dem Ausland!

Aktiver Widerstand für Frieden, Völkerfreundschaft, echten Sozialismus!