Argument

Um welche Werte geht es in diesem Krieg?

Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte den Angriff Putins auf die Ukraine scharf. Sie sagte auch, was sie als Grund für Putins Handeln ausmacht: „Dieser Krieg soll vor allem eines zerstören: Die Hoffnung der Menschen in der Ukraine, dass sie nach Jahrzehnten der Unfreiheit ein Recht auf Demokratie, ein Recht auf Frieden und auf eine bessere Zukunft ohne Unterdrückung haben. Präsident Putin, diesen Traum werden Sie niemals zerstören können. Er wächst in der Ukraine, er wächst genauso in Ihrem Land.“

