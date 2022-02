Geht es um eine „Entnazifizierung“ der Ukraine?

Wenn es Putin wirklich um „Entnazifizierung“ ginge, dann müsste er allerdings zunächst vor der eigenen Haustür kehren. Putin ist einer der Hauptförderer faschistoider und faschistischer Parteien in Europa.

In der Broschüre von Stefan Engel "Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder" heißt es dazu: „Die russische Regierung pflegt engste Beziehungen zum fa­schistischen türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan. Sie fördert mindestens 15 faschistoide, faschistische und ultranationalistische Parteien in der EU und führt mit ihnen regelmäßige Treffen in Russland durch. Darunter: die neofaschistische NPD und die AfD in Deutschland, die Lega Nord in Italien, der Front National in Frankreich und die Jobbik in Ungarn. Die eng mit dem Kreml unter Putin verbundene First Czech-Russian Bank gab 2014 dem faschistischen Front National neun Millionen Euro für seinen Wahlkampf.“