Große Zustimmung und Aufgeschlossenheit beim Anti-Höcke-Protest

Was die AfD wohl gerade zum Feiern findet, erschloss sich Außenstehenden nicht. Wurde doch ihr “Fest“ vom Protest komplett übertönt. Das Flugblatt der MLPD und unser Standpunkt “gegen Putin, gegen die NATO und gegen die Kriegspolitik und Aufrüstung unserer eigenen Regierung“ stieß bei den meisten der rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Zustimmung , bis hinein in die Grüne Jugend. Einige überlegen, in den Widerstandsgruppen des Jugendverbands REBELL mitzumachen. Nur einige Verstockte lehnten jede Diskussion ab und gefallen sich in ihrer neuen Rolle als staatstragende Kriegspartei. Einige befinden sich “im Zwiespalt“. Ihnen empfahlen wir unser Flugblatt gerade deshalb. Um mit Zwiespalt fertig zu werden, muss man sich allseitig informieren und bisherige antikommunistische Vorbehalte in Frage stellen und überwinden.