Hervorragende Anleitung, sich in komplizierter Lage Durchblick zu verschaffen

Am 8. Mai 1945 kapitulierten die deutschen Faschisten vor der Anti-Hitler-Koalition. Der II. Weltkrieg war zu Ende, die finstere faschistische Diktatur in Deutschland auch. In diesen Tagen schrieb Willi Dickhut den Schlussteil seines "Informations- und Schulungsmaterials", das seit dem Überfall der deutschen Truppen auf die Sowjetunion 1941 unter schwierigsten Bedingungen zur politischen Ausrichtung der illegalen Arbeit der Solinger KPD-Gruppe verfasst wurde. Jetzt, am 8. Mai 1987, wurde dieses Material in zwei Bänden mit dem Titel "Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg" veröffentlicht. Es ist ein sehr bedeutsames Vermächtnis Willi Dickhut, des Arbeitertheoretikers und Mitbegründers der MLPD. Ein 8. Mai war auch sein Todestag, der 8. Mai 1992. Das ist 30 Jahre her und die MLPD wird diesen Jahrestag zusammen mit ihrem 40. Geburtstag heuer feierlich begehen.

Beeindruckende Allseitigkeit und einzigartige Konkretheit

Stefan Engel, damals Vorsitzender der MLPD, schrieb im Vorwort der Neuerscheinung 1987: "In seiner beeindruckenden Allseitigkeit und einzigartigen Konkretheit ist das Buch ein wertvolles zeitgeschichtliches Dokument. Durch die analytische Treffsicherheit ist es eine wichtige Hilfe für die revolutionäre Arbeiterbewegung, die Kompliziertheit der damaligen Situation vom Standpunkt des historischen Materialismus zu durchschauen. Es ist auch eine Waffe gegen jede Art von Geschichtsverdrehung."

In der Zeit, in der das Buch erschien, tobte in deutschen Medien ein sogenannter "Historiker"-Streit. "Namhafte" Leute wie Joachim Fest versuchten, den Hitler-Faschismus auf Kosten der damals sozialistischen Sowjetunion unter Führung Stalins zu entlasten. Sie machten aus dem imperialistischen Überfall auf die Sowjetunion zur Eroberung von Rohstoffquellen eine Reaktion Hitlers auf die "bolschewistische Vernichtungsbedrohung aus dem Osten". Mit solcher antikommunistischer Geschichtsverdrehung müssen wir uns angesichts des Kriegs in der Ukraine auch heute herumschlagen. Auch zur konkreten Geschichte der Ukraine ist das Buch hilfreich: Das Thema wird in den Kapiteln II.2 und II.3 behandelt.

Überlegenheit der materialistischen dialektischen und historischen Analyse

"Es ist auch ein hervorragendes Beispiel für die Überlegenheit der materialistischen dialektischen und historischen Analyse", so Stefan Engel weiter. "In Zeiten wirtschaftlicher und politischer Krisen wird die Fähigkeit, selbständig richtige Einschätzungen über die politische Entwicklung zu treffen, zu einer grundlegenden Bedingung für die marxistisch-leninistische Partei. Durch diese Fähigkeit kann die Partei die Arbeiterklasse und die anderen werktätigen Schichten in den Kampf für den Sozialismus führen."