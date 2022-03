Wöchentliche Montagsdemo

Im Bündnis arbeiten bisher Kräfte der MLPD, der Linkspartei und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten (VVN / BdA) mit. Diesmal gab es eine deutlich höhere Teilnahme an der Montagsaktion; unter dem Motto: „Hände weg von der Ukraine - gegen jede imperialistische Aktion“ waren 20 bis 30 Zuhörerinnen und Zuhörer dabei.

In der Diskussion am offenen Mikrophon sagte ein Arbeiter, dass er sich große Sorgen macht, da es durch diesen Krieg zu einem Weltkrieg kommen kann. Ein jünger Schüler teilte die Sorgen, kritisierte, dass in der Schule gar nicht über den Krieg gesprochen wird, sondern nur über den alten Bismarck.

Es meldeten sich Kräfte für die weitere Mitarbeit. Die Montagsaktion Velbert findet an jedem ersten Montag statt, so lange der Krieg in der Ukraine besteht, wöchentlich.