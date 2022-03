Inflationsalarm und Kriegsgefahr rufen Menschen auf die Straße!

Das Motto des DGB Rems-Murr: „Gegen stetige Teuerung und für soziale Gerechtigkeit“ wurde so aktuell vom Protest gegen den Krieg in der Ukraine überlagert.

180 Menschen kamen auf den Rathausplatz in Waiblingen, darunter eine größere Anzahl „unserer“ Boschler. In fünf kurzen Reden wurden sowohl die drastischen Preissteigerungen angegriffen, wie auch zur Solidarität mit den Menschen in der Ukraine aufgerufen. Das kapitalistische Profitsystem stand am Pranger! Als MLPD traten wir mit umgehängten Schildern auf: „Kampf um höhere Löhne und Gehälter! Lohnnachschlag jetzt! MLPD“ sowie „Russland und USA / NATO: Hände weg von der Ukraine! Rückzug aller deutschen Truppen aus dem Ausland! Kampf der Weltkriegsgefahr! MLPD“.

Es kam gut an, dass wir nicht nur den russischen Angriff, sondern auch die jahrelangen Provokationen durch den Hauptkriegstreiber USA ins Visier nahmen! Die Broschüre „Inflationsalarm“ und die Erklärung des Zentralkomitees der MLPD „Kampf der Weltkriegsgefahr“ wurde von den meisten gern genommen, auch ein RW 37 („Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ von Stefan Engel, Anm. d. Red.) wurde verkauft.