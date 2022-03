Internationale Stimmen: Jetzt ist die Zeit für eine neue Friedensbewegung!

Rote Fahne News dokumentierte bereits Stimmen von ICOR-Mitgliedern gegen den Krieg und für die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und veröffentlicht heute neue Auszüge.

Portugiesische Marxistisch-Leninistische Union (UMPL)

Aktiver Widerstand gegen jede imperialistische Aggression und jeden imperialistischen Krieg, sei es von Seiten Russlands oder der USA/NATO! Russland und die NATO - Hände weg von der Ukraine! Kämpfen wir für den Frieden, die Freundschaft zwischen den Völkern, für den wahren Sozialismus! Als UMLP verurteilen wir die eskalierende Konfrontation in Osteuropa, einen imperialistischen Kampf um die Weltherrschaft, auf das Schärfste und rufen zur Entwicklung einer neuen Friedensbewegung durch Rebellion gegen alle imperialistischen Kriegstreiber auf! Wenn feststeht, dass die gegenwärtige russische Aggression imperialistisch und ungerechtfertigt ist, dann steht auch fest, dass dieser imperialistische Pazifismus der NATO und der EU, die sich mit Worten zum Frieden bekennen, aber mit Gesten auf den Krieg zu bewegen ... abgelehnt werden muss. Dies erfordert den aktiven Widerstand der internationalen revolutionären Kräfte, der Arbeiterklasse und der breiten Volksmassen gegen jede imperialistische Aggression! Wer es mit dem Frieden ernst meint, kann sich nicht auf die Seite der reaktionären Ukraine, der imperialistischen EU, der NATO und der Vereinigten Staaten oder Putins imperialistischem Russland stellen, wie es die PCP tut. Dies ist ein Verrat am Kampf für den Frieden und schwächt den notwendigen internationalen Kampf für den Frieden. Die Versöhnung mit dem Imperialismus, egal welcher Couleur, führt früher oder später zur Verteidigung der imperialistischen Kriege, so wie es die PS/Costa und alle anderen parlamentarischen Parteien tun. ... Die derzeitige extrem gefährliche Situation unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die antiimperialistische und antifaschistische internationale Einheitsfront mit großer Entschlossenheit aufzubauen und zu stärken. www.umlp.pt | www.icor.info

Aus Vanguard, Stimme der Kommunistischen Partei von Australien (CPA M-L)

Unsere Genossen im ukrainischen Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Koordinationsrat der Arbeiterbewegung der Ukraine) sagten nicht lange vor der russischen Invasion: "Wir Marxisten-Leninisten der Ukraine sind entschieden gegen alle Formen der imperialistischen Aggression in unserem Land. Wir rufen unsere Genossinnen und Genossen aus allen Ländern auf, nicht den Gedanken zu akzeptieren, dass einige Imperialisten "besser" sein können als andere. Imperialismus, Kapitalismus ist immer Krieg und Schmerz. Das Bestreben der ukrainischen Arbeiter ist es, nicht irgendeiner bürgerlichen Propaganda zu folgen, sondern für die wirklichen Rechte zu kämpfen, für anständige Löhne und angemessenen sozialen Schutz, für einen höheren Lebensstandard. Und natürlich haben sie das Recht, ohne Krieg zu leben, ohne das Dröhnen von Granaten unter den verlogenen Worten des Kremls oder der westlichen Bourgeoisie!" ... Die Ukraine ist zum Schlachtfeld der rivalisierenden imperialistischen Blöcke der USA, der NATO und der EU sowie der Russischen Föderation geworden. Ein Kampf um imperialistische Einflusssphären ist der Kern der Krise. Er ergibt sich aus der ungleichen Entwicklung der Stärken und Schwächen der Mächte und ihrer Fähigkeiten, ihre jeweiligen Einflusssphären zu schützen.

Der von den USA geführte Block will seine militärische Macht bis an die Grenzen Russlands ausdehnen, während Russland versucht, zurückzuschlagen, indem es die "Republiken" und schließlich die gesamte Ukraine in seine politische und militärische Einflusssphäre einbezieht. ... Zeiten wie diese, in denen die Menschen nachdenken und sich Sorgen machen, zwingen uns, Fragen über das Wesen des Klassenkriegs gegen den imperialistischen Krieg, über die als Demokratie getarnte Klassendiktatur, über den bürgerlichen Nationalismus, der uns spaltet, um zu erobern, und sein Gegenteil - die revolutionäre Liebe zu Land und Ort und ungeteilten Völkern - zu stellen. Während der Kampf um die Kontrolle der Ukraine zunimmt, erheben wir erneut die Forderung nach Frieden. Wir weigern uns, dem US-Imperialismus in einen weiteren Krieg zu folgen!

Ja zum Frieden. Russland raus! USA und NATO bleiben draußen!

Nein zur australischen Beteiligung am imperialistischen Krieg.

Zieht alle US-Basen und Truppen aus Australien ab.

Kämpft in Einheit für ein unabhängiges, sozialistisches Australien.

Zentralkomitee der CPA (M-L), 25. Februar 2022

Aus Uruguay

Der russische Imperialismus ist schließlich in die Ukraine einmarschiert, und jenseits seiner Argumentation liegt diese Aktion in der Natur jedes imperialistisch-kapitalistischen Landes, das den Krieg wie eine Wolke zum Donner trägt", wie Lenin sagte. Diese Invasion ergibt sich aus der Notwendigkeit der russischen Großbourgeoisie, in ihrem Kampf um die Weltherrschaft und dem ständigen Vormarsch des US-Imperialismus und der NATO an ihren Grenzen seit dem Verschwinden der UdSSR im Jahr 1991 zu begegnen. Die Arbeiterklasse darf sich nicht als Kanonenfutter für die imperialistische Bourgeoisie hergeben, sondern muss ihnen entschieden entgegentreten und den Kampf für den Frieden mit dem revolutionären Kampf für den Sozialismus vereinen, nach dem Vorbild der Bolschewiki und der Oktoberrevolution. Wir rufen die uruguayische Arbeiterklasse und das Volk auf, sich aktiv am internationalistischen Kampf für den Frieden, gegen den imperialistischen Krieg und die russische Invasion in der Ukraine zu beteiligen.

Revolutionäre Kommunistische Partei Uruguays - Einheit des Volkes

