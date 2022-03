Kumpel scheitert vor dem Arbeitsgericht in Essen und geht in die nächste Instanz

Der Kreisvorsitzende der CDU im Wartburgkreis, Michael Brodführer, will die Thälmannstraße in Eisenach am Sitz des Landratsamtes in „Dr.-Helmut-Kohl Straße“ umbenennen. Die Thälmannstraße in Eisenach ist eine der Haupt-Einfallstraßen in die Stadt und nach ihr ist das ganze „Thälmann-Viertel“ benannt. Vielen Dank, Herr Brodführer, für diese Steilvorlage! Das Internationalistische Bündnis in Eisenach fordert schon lange, dass endlich das Denkmal für Ernst Thälmann wieder auf seinen Sockel an der Thälmann-Straße zurückkommt. Wir werden Ihre Steilvorlage gemeinsam mit den Einwohnern des Viertels nutzen, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen.