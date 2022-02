Lehrkräfte streiken landesweit

Am Dienstag, 8. März, ist internationaler Frauentag - der dieses Jahr besonders wichtig ist für die klare Positionierung gegen imperialistische Kriege. Gleichzeitig sind an vielen Orten für Montag öffentliche Proteste gegen den Ukraine-Krieg geplant. Leserinnen und Leser brachten die Überlegung ein, möglichst an den Orten einvernehmlich zu beraten, wie man das jeweils organisiert. Es gibt z. B. Orte, an denen am Dienstag größer auf die Straße gegangen werden soll. Hier bietet es sich nicht selten an, nicht gesondert auch noch am Montag Kundgebungen zu organisieren, sondern am Frauentag von Frauen und Männern gemeinsam Flagge zu zeigen. Es gibt auch Orte, an denen schon am Montag auch Frauengruppen in den Frauentag starten wollen, an denen dann z. B. am Dienstag mehr Aktionen in den Stadtteilen gemacht werden könnten. Ein guter Tipp, alles im Sinne optimaler Synergien zu überlegen.

Auf den Spuren von Clara Zetkin: Gegen imperialistischen Krieg!