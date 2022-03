Linkspartei: Gysi geht auf Kriegskritiker los

In Athen demonstrierten gestern Tausende auf dem Syntagma-Platz gegen die russische Invasion in die Ukraine. Die Demonstranten forderten ein sofortiges Ende des Krieges und solidarisierten sich mit dem Widerstand der ukrainischen Bevölkerung. Organisiert wurde die Demo von Initiativen über soziale Netzwerke. In Thessaloniki beteiligten sich einige Hundert. In der ungarischen Hauptstadt versammelten sich am Dienstag hunderte Menschen und protestierten den Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Die Kundgebung fand statt vor der International Investment Bank (IIB), aufgerufen hatte der Oppositionsführer Peter Marki-Zay, der bei den anstehenden Parlamentswahlen gegen Victor Orban antritt. Die IIB ist zu 42,9 Prozent in russischem Besitz.