Meine Meinung: Wieder nur ein Krieg?

Deswegen schaut man vielleicht nicht mehr so hin, nimmt sie vielleicht sogar als normal hin. Etwas, was Politiker und Militärs halt machen, für den arbeitenden Bürger etwas Fernes. Doch der neuerliche Waffengang in der Ukraine zeigt überdeutlich: So einfach ist es nicht.

Dieser Krieg, dieser russische Angriff, zeigt: Der imperialistische Griff nach „Freiheit“ ist etwas, dass uns alle angeht. Er ist das Ergebnis eines andauernden Weltspiels um Einfluss, Macht und natürlich Geld. Er ist die Folge eines Wechselspiels aus Ansprüchen und Einflusssphären, angefeuert von medialen Büchsenspannern und ruchlosen Thinktanks.

Das Wladimir Putin in diesem Spiel den Bösen gibt, steht außer Frage. Sein Angriff ist aber auch das Resultat der NATO-Politik der letzten Jahrzehnte und von deren Versuch, die Welt in ihrem Interesse machtpolitisch zu formen. Imperialismus verantwortet diesen Krieg und viele andere Krisen auf dieser Erde.

Die Arbeiter dieser Welt müssen ihre Komfortzone verlassen und überall und immer Frieden und ein Ende dieses ehrlosen, gefährlichen Machtpokers einfordern.