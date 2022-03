Polarisierte Diskussionen

Schon die Ansprache "Aktiver Widerstand gegen Putins imperialistischen Angriffskrieg und jegliche imperialistische Aggression" polarisierte - manche blieben zustimmend stehen, viele lehnten aber auch ab mit Antworten wie diesen: "Jetzt ist Solidarität gefragt und keine Diskussion über den Imperialismus"; "Wie soll man denn sonst helfen, außer Waffen zur Verteidigung der Ukraine zu liefern"; "Wenn es zu einem Weltkrieg kommt, ist Putin alleine dafür verantwortlich" oder "Jetzt geht es nicht darum, die eigene Regierung zu kritisieren".

In den längeren Gesprächen gelang es schnell, Einheit darüber herzustellen, dass sich die Arbeiter und die Bevölkerung weltweit nicht vor den Karren des einen oder anderen Imperialisten spannen lassen können. Die Leute bewegte, wie man die Herrschenden zwingen kann, den Krieg zu beenden und diesen nicht bis zu einem Weltkrieg auszuweiten. Wir argumentierten, dass die Arbeiter in den Fabriken zu politischen Streiks übergehen müssen und auch solche Massenproteste wie heute wichtig sind. Aber wir brauchen auch Klarheit gegen wen wir kämpfen müssen, wie wir organisiert kämpfen können und verschiedenes mehr. Mehrere Schülerinnen berichteten, dass auch in den Schulen bereits Planungen für Schülerproteste beraten werden und trugen sich für den Jugendverband REBELL ein. Auch die klare Positionierung, dass mit opportunistischer Anpassung an die Regierung und ihre Kriegstreiberei auf unsere Kosten der Krieg nicht beendet werden kann, regte viele zum Nachdenken an. Es zeigt sich, dass für den Aufbau einer neuen Friedensbewegung noch viel zu klären ist.