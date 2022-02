MLP Russland: „Mir ist richtig schwer ums Herz, wenn ich an die jungen Leute denke"

Die Situation ist kompliziert und sehr gefährlich. Jeder, der auf eine Kundgebung geht, riskiert nicht nur, dass er festgenommen wird. Man bekommt auch hohe Geldstrafen und kann auch darüber hinaus bestraft werden. Mir ist richtig schwer ums Herz, wenn ich an die jungen Leute, eigentlich fast noch Kinder, denke, die jetzt in den Krieg sollen. 18 Jahre alt; es gibt viele Waisen, die in vormilitärischen Gruppen waren. Sie haben keine Chance irgendwelche Arbeit zu bekommen, und deswegen geht eine ganze Anzahl in die Armee.

Ich mache mir Sorgen, wie es weiter geht. Das Putin-Regime ist ein richtiges kriminelles faschistisches Regime. Jetzt bereiten sie sich, meine ich, auf eine allgemeine Mobilmachung vor. Es ist sogar möglich, dass sie Atombomben einsetzen. Die wirtschaftliche Lage wird für uns sehr schlecht werden. Jetzt schon, innerhalb von einem Tag, wurden die Preise für Computer- und ähnliche Technik um 30 Prozent erhöht.