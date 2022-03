Presseerklärung Internationalistisches Bündnis Berlin

Öffentliche Protesterklärung an den Berliner Senat wegen Angriffen auf die Montagsdemo

Mit Empörung mussten wir feststellen, dass am Montag, den 7. Februar, um 18 Uhr, die Auftaktkundgebung der in vielen Städten von faschistischen Hintermännern angemeldeten Demos, als Berliner „Spaziergang“, der „Querdenker“-Bewegung am Berliner Alexanderplatz an der Weltzeituhr von der Versammlungsbehörde zugelassen wurde.