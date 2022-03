Proteste gegen imperialistischen Krieg – Die Menschen sind auf der Straße

In vielen Städten des Landes gingen die Leute auf die Straße. Die ICOR¹-Organisation UMLP beteiligte sich in mehreren Städten. Sie schreiben in einer aktuellen Erklärung: „...Wer es mit dem Frieden ernst meint, kann jetzt nicht Partei ergreifen. Weder für die reaktionäre Ukraine, noch für die imperialistische EU, noch für die NATO und die Vereinigten Staaten, noch für Putins imperialistisches Russland... .

Jetzt ist die Zeit für eine neue Friedensbewegung, die unbestreitbar internationalistisch ist und sich gegen alle Imperialisten richtet. Wir stehen auf der Seite der friedliebenden Massen und der Arbeiterbewegung in der Ukraine und in Russland, wo "die Bergarbeiter auf beiden Seiten der Frontlinie in unmittelbarer militärischer Gefahr sind.

Auch in vielen anderen Ländern der Welt sind wir durch die revolutionäre Weltorganisation ICOR eng mit ihnen verbunden. … Nun rechtfertigen diese Kriegstreiber ihre Kriegslust auch noch mit ihrer Staatsreligion, die in erster Linie Antikommunismus ist... .

Russische imperialistische Truppen - Hände weg von der Ukraine! Keine portugiesischen Truppen im Ausland! Für die Auflösung der NATO!

Für das Selbstbestimmungsrecht der Völker!

Proletarier aller Länder und unterdrückten Völker, vereinigt euch!“

Die ICOR-Organisation trat mit einem Plakat (siehe unten) auf, auf dem steht: "Aktiver Widerstand gegen jede imperialistische Aggression und jeden imperialistischen Krieg, ob von Russland oder der USA / NATO! Russland und die NATO - Hände weg von der Ukraine! Kämpft für den Frieden, die Freundschaft zwischen den Völkern, für den wahren Sozialismus!" (Quelle: umlp.pt)