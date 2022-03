Quellenangaben sind wichtig, wenn man belegen will

Eine Leserin schrieb: "Liebe Redaktion, in mehreren Artikeln im Zusammenhang mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine ist immer wieder die Rede von 700 US- und Militärbasen rund um Russland. Könnt Ihr veröffentlichen, woher diese Zahl kommt? Welche Länder außer den USA sollen daran beteiligt sein? Um damit argumentieren zu können, braucht man auch Quellen." Die Autoren antworten: "Liebe Leserin, du fragst nach der Quelle für die Zahl der Militärbasen der USA rund um Russland. Laut www.overseasbases.net gibt es Stand 2020 800 US-Militärbasen außerhalb der USA. Davon liegen ca. 700 in Europa und Asien, also „rund um Russland“, ca. 100 in Südamerika, Afrika, Australien."