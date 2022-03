REBELL: "Wir werden nicht für imperialistische Interessen in den Krieg ziehen!"

Für viele Jugendliche ist ein Krieg in Europa oder gar Deutschland schwer vorstellbar.

Das deutsche Grundgesetz regelt im Artikel 12: „Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden“. Die allgemeine Wehrpflicht ist nur „ausgesetzt“, nicht abgeschafft. Das bedeutet einfache Leute, Arbeiter, junge Männer. Frauen dürfen nicht zum „Dienst mit der Waffe“ eingezogen werden, aber zur Arbeit in der Krankenversorgung. All das ist für Habeck eine echte Option. Der gleiche Habeck sprach 2019 über demonstrierende Jugendliche bei Fridays for Future: „Diese Schülerinnen und Schüler sind die Kinder, von denen wir „unsere Welt“ nur geborgt haben“. Wer will ihm seine Sorge um die Zukunft der Jugend so noch glauben?

Würde er ernsthaft und konsequent für den Frieden kämpfen, könnte er sich nicht gleichzeitig zum Scharfmacher einer psychologischen Kriegsvorbereitung im Sinne der NATO/USA aufschwingen! Habeck hatte keinerlei Kritik an der NATO-Osterweiterung, ein klares Ja zur Verlegung von Bundeswehr-Soldaten nach Litauen, und steht für die Erhöhung des Wehretats für eine „robustere“ Bundeswehr um 100 Milliarden.

Der REBELL sagt: Wir werden nicht für imperialistische Interessen in den Krieg ziehen! Er ruft auf: Rebellion gegen alle Kriegstreiber! Kampf der Militarisierung von Staat und Gesellschaft! Für Frieden, Völkerfreundschaft und echten Sozialismus!