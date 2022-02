Redebeiträge der MLPD mit Beifall aufgenommen

Leverkusen

Am Samstag Mittag führten der Leverkusener Integrationsrat und die MLPD eine gemeinsame Kundgebung mit 200 Teilnehmern vor dem Rathaus durch: „Schluss mit dem Krieg in der Ukraine!“ Alle Redebeiträge am offenen Mikrofon forderten: Raus mit den Russen aus der Ukraine! Darüber hinaus entwickelte sich eine lebhafte solidarische Auseinandersetzung: Soll etwa die Nato ihnen zu "Hilfe" kommen? Dagegen sprach sich aber die überwältigende Mehrheit aus, und Redebeiträge der MLPD wurden mit viel Beifall aufgenommen...

Köln

Am Samstag Nachmittag hatte ein linkes Aktionsbündnis zu einer Protest-Kundgebung und Demonstration auf dem zentralen Heumarkt in Köln aufgerufen. Auf der einen Seite buntes Treiben und kölsche Kapellen, auf der anderen Seite des Platzes: „Nein zum Krieg in der Ukraine! Weder die NATO noch Russland sind eine Alternative.“ Über 500 Menschen kamen, 80 % junge Leute, geprägt von der fff-Kultur: Viele hatten selbstgemalte ideenreiche Pappschilder mitgebracht. DKP und Linkspartei glänzten durch Abwesenheit; die „Aktionseinheit“ mit der IL als Wortführer hatte zwar versucht, die MLPD auszugrenzen. Aber deren Fahne prägte das Bild, und die Erklärungen des ZK fanden so großes Interesse gerade bei den jungen Erwachsenen, dass sich ihren Vertretern niemand in den Weg zu stellen wagte; Mitglieder von DIDF und MLPD vereinbarten noch vor Ort eine enge Zusammenarbeit bei der Unterstützung einer neuen Friedensbewegung.