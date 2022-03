Russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler protestieren gegen Krieg

Am 3. März ging ein offener Brief an Wladimir Putin, unterschrieben von 6.900 russischen Wissenschaftlern, in dem es heißt: "Wir russische Akademiker/Wissenschaftler bzw. Wissenschaftsjournalisten protestieren energisch gegen die militärische Invasion in der Ukraine durch die russische Armee." Die Wissenschaftler kritisieren die "geopolitischen Ziele des Krieges" und sehen massiven Schaden für die Wissenschaft in Russland und die Ukraine. In den vergangenen Tagen gab es in russischen Städten immer wieder kleine öffentliche Proteste gegen den Krieg. Inzwischen sollen seit Kriegsbeginn rund 7.000 Menschen verhaftet worden sein. Russische Sicherheitskräfte schrecken auch nicht von Festnahmen von Hochbetagten zurück.