Solidarität International (SI) e. V. steht für Völkerfreundschaft und verteidigt das Selbstbestimmungsrecht der Völker

Zugleich wendet sich SI gegen jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine, ob von Seiten Russlands oder der USA / NATO. Es geht nur zu offensichtlich um die Ausweitung von Einflussgebieten und Rohstoffquellen. Die NATO / USA haben dazu unter anderem um Russland 700 Militärbasen errichtet. Das steigert die Wegkriegsgefahr, die durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine eine neue, gefährliche Dimension erhalten hat.

Die Bundesregierung provoziert ebenfalls. Es wurden ohne Parlamentsbeschluss weitere deutsche Truppen nach Rumänien und Litauen verlegt, wo tägliche, gemeinsame Militärmanöver stattfinden. Kanzler Scholz sicherte die volle Unterstützung Deutschlands zu, falls die MATO den Bündnisfall ausrufen. Dann befindet sich Deutschland im Krieg!



SI steht auf der Seite der Menschen und tritt für Frieden und Völkerfreundschaft ein. SI hat daher eine klare Position gegen alle Kriegsparteien. Es ist notwendig, selbst aktiv zu werden und eine starke, unabhängige Friedensbewegung aufzubauen, die sich gegen jede Kriegstreiberei und Aggression aller Großmächte und Machtblöcke richtet.



In diesem Sinne rufen wir alle SI-Gruppen auf, sich an den Antikriegsprotest und an den Ostermärschen nach Kräften zu beteiligen.

Die einfachen Menschen tragen die Lasten des Kriegs und der Wirtschafts- und Finanzkrise. Tote, Verwundete, schwer traumatisierte Menschen und neue Flüchtlingsströme werden die Folge sein. SI ist solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und in Russland.



Für Frieden und Völkerfreundschaft!

Werden wir selbst aktiv!

Organisiert sind wir stärker als die Kriegstreiber!

Werden Sie / werde Du Mitglied in SI!