Streiks im Verkehrssektor

Liebe Korrespondentinnen und Korrespondenten von "Rote Fahne News" und des "Rote Fahne Magazins"! Vielfältige Aktivitäten gegen den Ukraine-Krieg finden im ganzen Land statt und wir erhalten viele Berichte davon - vielen Dank! Bitte macht auch ausdrucksstarke Fotos, die das vielfältige Auftreten von MLPD und REBELL zeigen; die Stimmung unter den Arbeitern und den Massen, die vielen intensiven Gespräche, die Arbeit mit den Erklärungen des Zentralkomitee und der Literatur der MLPD, dem Rote Fahne- und dem REBELL-Magazin, der Unterschriftensammlung „Gib Antikommunismus keine Chance!“). Außerdem bittet das Videoteam Neuer Weg darum, dass ihr auch (kurze) Videos von den Aktivitäten aufnehmt. Bitte sendet die Videos und größere Bildmengen über Services wie Wetransfer etc. - Fotos an rotefahne@mlpd.de, Videos an video@neuerweg.de