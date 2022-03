Verhaftungen bei Friedenskundgebung - Erklärungen des Zentralkomitee der MLPD übersetzt und verbreitet

Hallo liebe Kameraden aus Deutschland!

Am 27. Februar haben wir aktiv an der Antikriegsaktion in Tscheljabinsk teilgenommen. Infolgedessen wurden viele unserer Leute festgenommen. Ein Häftling in schlechtem Gesundheitszustand wurde mit Handschellen gefesselt und geschlagen. Jetzt bereiten wir uns auf Gerichtsverfahren vor, schreiben Beschwerden und zahlen Bußgelder. Der Kampf geht weiter! Nieder mit dem Krieg! Finger weg von der Ukraine! Gegen den Hauptfeind der Russen – den russischen Imperialismus! Gegen alle Imperialisten! Unsere Genossen in Moskau und Ulan-Ude (Burjatien, Russland) beteiligen sich nach besten Kräften an Protesten und betreiben Antikriegspropaganda.

Willkommen aus Russland. Wir bewundern Ihre Antikriegskampagne und die Stärke Ihrer Antikriegsbewegung sehr. Es tut uns leid, dass unsere Antikriegsbewegung immer noch schwach ist. Wir arbeiten sehr hart daran, die russische Antikriegsbewegung zu stärken.

Wir kennen die Erklärungen Ihres Zentralkomitees. Wir haben sie ins Russische übersetzt. Vielen Dank für Ihre Solidarität mit unserem Kampf. Selbstverständlich können Sie unseren Bericht veröffentlichen. Wir werden sehr glücklich und dankbar sein. Danke. Viel Glück und Erfolg für die Proteste in Ihrem Land.