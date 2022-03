Eine nette Begebenheit auf der großen Kölner Demo gegen den Ukraine-Krieg: Zwei Männer treten an uns heran, ob sie was singen dürfen? Sie kriegen das Mikro und die Gitarre, stimmen ein kölsches (mittlerweile Volks-)lied an – „in unserm Veedel“– und zu ihnen gesellen sich im Gesang weitere – alles Mitglieder der Kölschen Band „Brings“ - unter dem MLPD Transparent, mit einer großen Zuschauerschar, die kräftig applaudiert.