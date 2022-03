Vor dem Tor: „Beide sind schuld!“

Erfreut stelle ich fest, dass viele Kolleginnen und Kollegen es auch so sehen: Russland und die NATO sind die Kriegstreiber! Viele nicken dazu. Einer meint: „Klar, beide sind schuld“. Einer kommt extra nochmal zurück, um zu sagen: „Für mich ist die Nato hauptverantwortlich!“ Auch mit einem anderen spreche ich länger und wir sind uns einig: Die breite Masse und vor allem die Arbeiter müssen voran gehen im Kampf gegen die Kriegstreiber!

Es gibt natürlich auch andere Meinungen. Einer gibt mir erbost das Flugblatt zurück. Dennoch gibt es hier eine größere Kritik an der Regierungspolitik wie sonst. Nicht nur im Kampf gegen die Schließung des Werks 3 hat die Eberspächer-Belegschaft die Erfahrung gemacht: Die da oben haben mit Arbeiterinteressen nichts am Hut. Und gerade die Älteren erinnern sich noch an Vietnam, Afghanistan und Irak. Da ging es den Herrschenden auch nicht um „die Freiheit“, sondern knallharte Macht- und Profitinteressen. Genau wie heute zwischen Russland und Nato mitsamt der deutschen Bundesregierung.