VZDOR: Größte Tragödie für Europa seit dem Bürgerkrieg in Jugoslawien

"Vertreter unserer Partei haben in den vergangenen Wochen mit großer Besorgnis die Verschärfung der Lage zwischen den Westmächten und der Russischen Föderation beobachtet. Wie wir in früheren Beiträgen geschrieben haben, ist eines der unerwünschten, aber möglichen Szenarien durch die einseitige Anerkennung der DLR und LLR („Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk, Anm. d. Red.) erfüllt.

An diesem Punkt bewegen sich die Dinge und wir betrachten den heutigen offenen militärischen Konflikt zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine als die größte Tragödie für Europa seit dem Bürgerkrieg in Jugoslawien und dem Krieg in Serbien. Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass dies die größte und gefährlichste Militäraktion seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist.

Wir appellieren an alle, Hassreden zu unterlassen und zu versuchen, die Situation nüchtern und ohne übertriebene Emotionen einzuschätzen. Vor allem ist es notwendig, einen objektiven Blick und eine rationale Herangehensweise zu bewahren.

Wir müssen allen Ernstes sagen, dass wir trotz der Gründe, die wir verstanden haben, die die Situation hervorgehoben und auf die wir in den letzten Tagen hingewiesen haben, gehofft haben, dass es zu keinem Krieg dieser Größenordnung kommt. Und wir fordern ein sofortiges Ende der Kämpfe und eine Rückkehr zur Diplomatie!

Mit diesem Schritt verliert die Russische Föderation ihre Anerkennung und Unterstützung in den Augen der Menschen, die gegen den Imperialismus kämpfen, Menschen, die für den Frieden kämpfen. Neben den Vereinigten Staaten hat sich die Russische Föderation in die Reihen der Aggressoren eingeordnet, weil, so wie die Aggression der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten gegen Serbien oder Irak, Afghanistan usw. nicht zu rechtfertigen war, Russland jetzt in der gleichen Position gegenüber der Ukraine ist.

Wir müssen dafür kämpfen, eine klare, teilweise demilitarisierte Barriere zwischen der NATO und der Russischen Föderation zu schaffen.

Wir müssen für die Erneuerung von Vereinbarungen kämpfen, die den Einsatz (und die Produktion und den Besitz insgesamt) von ballistischen Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa verbieten, sowohl durch die Vereinigten Staaten als auch durch Russland.

Wir müssen für eine schrittweise und nachweisbare Reduzierung der Zahl der Atomwaffen durch alle Länder kämpfen, die sie besitzen.

Wir müssen für klare Vereinbarungen über maximale Truppen- und Technologiestärken in den Ländern des ehemaligen Ostblocks kämpfen

Wir müssen dafür kämpfen, dass die Übungen auf beiden Seiten (Russische Föderation und NATO-Mitgliedsstaaten) beendet werden, die grenznah und mit einem riesigen Aufgebot an Technologie und Truppen stattfinden. Diese werfen Bedenken hinsichtlich möglicher Vorbereitungen für einen unerwarteten Angriff auf.

Wir müssen darauf drängen, dass sich die internationale Staatengemeinschaft (UN) mit der Situation befasst, denn sie betrifft alle auf dieser Erde und nicht nur die imperialistischen Mächte.

Frieden ist der größte internationale Wert der Welt. STOPP NATIONALISMUS. STOPPEN SIE DIE AMERIKANISCHEN KRIEGE.