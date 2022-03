Wäre es nicht richtig, dass das ukrainische Volk gegen die Besetzung für sein nationales Selbstbestimmungsrecht kämpft?

Ein Leser schreibt:

Liebe Genossinnen und Genossen, die Erklärungen des Zentralkomitee zum aktiven Widerstand gegen den Ukraine-Krieg vom 22.2. und 24.2. gehen auf die Hintergründe und Motive des Krieges in der Ukraine sehr gut und überzeugend ein. Gut entlarvt wird die demagogische Argumentation der NATO, der Bundesregierung und Russlands. Eine Frage habe ich zur Feststellung: „Es ist ein von beiden Seiten, Ukraine und Russland, ungerechter Krieg in Europa ausgebrochen“. Natürlich ist Russland ein neuimperialistisches Land und die Ukraine ein kapitalistisches Land und eng verbunden mit den imperialistischen USA und der EU. Müsste nicht in der Situation des Beginns einer imperialistischen Besatzung unterstützt werden, dass sich das ukrainische Volk bewaffnet und gegen die Besatzung um ihr nationales Selbstbestimmungsrecht kämpft – was dann ein gerechter Krieg ist? Weitergehend müsste der Kampf dann auch gegen die eigene Regierung weitergeführt werden um die soziale Befreiung. Man kann ja nicht behaupten, dass die Ukraine einen Angriffskrieg gegen Russland führt, wenn auch die NATO ein aggressives Militärbündnis ist. Viele Grüße

Lieber Genosse,

du gehst bei deiner Frage, ob in der Ukraine nicht ein nationaler Befreiungs- oder Verteidigungskrieg notwendig und möglich wäre, von einer falschen Bestimmung des Charakters dieses Lands aus. Das wäre dann – aber auch nur unter Umständen - richtig, wenn die Ukraine ein vom Imperialismus ausgebeutetes und unterdrücktes neokoloniales Land wäre. Aber auch dann wäre unter den heutigen Bedingungen in vielen Fällen ein Bündnis mit der meist extrem reaktionären nationalen Bourgeoisie ausgeschlossen.

Beim völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA gegen den Irak 2003 unterstützten wir den Kampf des irakischen Volkes zur Verteidigung seiner souveränen Rechte. Wir differenzierten dabei genau, den Kampf in erster Linie gegen den US-Imperialismus zu führen, aber nicht auf den Klassenkampf zum Sturz des Baath-Regimes zu verzichten. „[Dies] setzt die führende Rolle marxistisch-leninistischer Kräfte in der antiimperialistischen Einheitsfront, den Bruch mit reaktionären fundamentalistischen Führern und die Überwindung des kleinbürgerlichen Radikalismus voraus.“ (Dokumente des VII. Parteitags der MLPD, S. 142)

Die Ukraine ist aber kein neokoloniales, sondern ein abhängiges kapitalistisches Land. Sie arbeitet – wie du selbst schreibst – eng mit der NATO und der EU zusammen, gerade auch bei der jetzigen Kriegsführung. Die Ukraine hat ca. 42 Mio. Einwohner, ist von der Fläche her das zweitgrößte Land in Europa und ein kapitalistischer Staat, wirtschaftlich insbesondere abhängig von den westlichen Imperialisten (EU). Es besteht eine stark eingeschränkte bürgerliche Demokratie mit starken reaktionären bis faschistoiden Einflüssen. Es gibt einige Monopole, die größten Betriebe in der Ukraine sind (Daten von 2020) Naftohas/Kiew: 6,1 Mrd € Umsatz; 170.000 Beschäftigte (Öl/Gas); gefolgt von: UkrGaz/Kiew mit 2,6 Mrd € (Öl/Gas) und dem Stahlbetrieb Kriworoschstal: 2,2 Mrd. Umsatz; 57.000 Beschäftigte.

Die Ukraine ist systematisch sowohl in die NATO als auch in die EU über zahlreiche Verträge/Abkommen eingebunden (NATO-Ukraine-Charta 1997). Die Ukraine ist das einzige Nicht-NATO-Mitglied, das an drei von der NATO geführten Militäroperationen (ISAF, KFOR und OAE) teilnimmt. Mit Änderung der Verfassung im Februar 2019 hat sie die Mitgliedschaft in EU und in NATO zum Staatsziel mit Verfassungsrang erhoben. Die kriegsführenden Herrschenden in der Ukraine unterdrücken die Arbeiterklasse und die breiten Massen und beuten sie aus. Nach außen verfolgen sie die Mitgliedschaft in NATO und EU, durch letztere die aktive Mitgestaltung imperialistischer Politik. Und sie beteiligen sich aktiv an dem Bestreben der NATO, Russland als imperialistischen Rivalen im Streben nach Weltherrschaft zu schwächen. Selensyii fordert aktuell beständig dazu auf, die imperialistische Politik der NATO und der EU auszubauen, den Krieg von Seiten der NATO aus zu verschärfen.

Für wessen „nationales Selbstbestimmungsrecht“ sollte also dann so ein Krieg geführt werden? Für das der ukrainischen Monopole und Oligarchen? Gemeinsam mit ihnen und der reaktionären Regierung kann es in der Ukraine keinen gerechten Krieg geben. Dafür ist es auch unerheblich, wer den Krieg begonnen hat. „Bei der Beurteilung ob es sich um einen gerechten oder ungerechten Krieg handelt, ist es nicht entscheidend, wer zuerst angefangen hat.“ (Willi Dickhut, Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution, Seite 8) Das Wesen eines Krieges wird dadurch bestimmt, „welche Klassen ihn führen und mit welchem Ziel sie ihn führen“ (Lenin Werke, Band 24, S. 396).

Notwendig ist, dass die Arbeiter und die Volksmassen in der Ukraine ihre reaktionäre Regierung stürzen und den imperialistischen Krieg in einen revolutionären Bürgerkrieg und Befreiungskrieg - gegen alle Imperialisten - verwandeln. Und sich dabei mit den russischen Arbeitern und Soldaten in deren Kampf zum Sturz der reaktionären Putin-Regierung verbinden. Allerdings nicht „weiterhin“, wie du schreibst, sondern als Vorbedingung. Das erfordert zweifellos einen unter den jetzigen Bedingungen komplizierten Klärungsprozess unter Führung der Marxisten-Leninisten.

In seiner Schrift zur „Junius-Broschüre“ ging Lenin auf die damalige Auseinandersetzung in der kommunistischen Bewegung ein. Dabei war 1914 Deutschland ein aufstrebendes imperialistisches Land, während die Ukraine heute ein abhängiges kapitalistisches Land ist, das die Mitgliedschaft in einem imperialistischen Bündnis anstrebt. Lenin setzte sich damals unbedingt dafür ein, den Bürgerkrieg gegen die Bourgeoisie für den Sozialismus zu propagieren und dass es falsch sei, „von einem 'nationalen Kriege' zu phantasieren. Ebenso hätten die darin aufgestellten politischen Forderungen 'in der Praxis bedeutet, die Revolution …(nur) ... zu „proklamieren'. Stattdessen muss das Programm der Revolution dargelegt und müssen die „ ... bei jedem beliebigen Entwicklungstempo der revolutionären Krise unbedingt durchführbaren Aktionen …“ durchgeführt werden, 1914-1918: „1. Ablehnung der Kredite; 2. Bruch des „Burgfriedens; 3. Bildung einer illegalen Organisation; 4. Verbrüderung der Soldaten; 5. Unterstützung aller revolutionären Massenaktionen. Der Erfolg aller dieser Schritte führt unausbleiblich zum Bürgerkrieg““ (Über die Juniusbroschüre, Lenin Werke, Band 22, S. 322 f.)

Es ist ein vom Sozialchauvinismus beeinflusster Standpunkt, „der Ukraine“ beistehen zu wollen. Notwendig ist die Solidarität mit den Arbeitern und den Volksmassen in der Ukraine und in Russland in ihrem Kampf zum Stopp des imperialistischen Kriegs gegen die Kriegstreiber von beiden Seiten.

Herzliche Grüße

Matthias Sauter