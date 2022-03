Wir sagen NEIN zu Krieg, Rassismus und Faschismus! Wir sagen laut: JA zu Frieden und Solidarität. Seit 2018 führt diese Initiative Kundgebungen durch. Einhellig verurteilten die Teilnehmer den aggressiven Krieg der russischen Regierung in der Ukraine und solidarisierten sich auch mit einer Schweigeminute mit der Not und dem Elend der Zivilbevölkerung der Ukraine. Gleichzeitig wiesen Diskutanten am offenen Mikrofon auch die über Jahre kriegstreibende Rolle der USA und der NATO in diesem Konflikt nach. Auch die scheinheilige deutsche Politik mit ihren Waffenlieferungen an Despoten- Staaten. Alle Teilnehmer waren besorgt um den Weltfrieden und einer drohenden Weltkriegsgefahr. Waffenstillstand sofort! Abzug aller fremden Truppen aus der Ukraine! Ernste Friedensverhandlungen sofort! Für den folgenden Montag soll eine erneute Friedensaktion angemeldet werden.